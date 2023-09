Starfield: All The Names Vasco Can Say In-Game

Your friendly companion Vasco isn’t just a gun-toting helper in Starfield, he can also speak your in-game name. Vasco is programmed to speak hundreds of names — with a special focus on famous explorers and astronauts. You’ll even find some extremely NSFW options that feel more at home in the Fallout series. Not that surprising, seeing as this fun feature comes straight from the robot butler in Fallout 4. Pick one of these names — which you can even change when customizing your character again — and Vasco can actually speak it. Everyone’s favorite robot buddy has some pretty rude and surprising options, so check them all out below.

This list of names was discovered by u/andy24olivera after poking around the game files. All credit for this find goes to them.

A Names

aaliyah, aaron, abigail, abram, abrams, adalyn, adam, adams, addison, adeline, adrian, ahn, aideen, aiden, akira, al, alaina, alan, alana, aldrin, alex, alexander, alexandra, alexis, alice, alison, allen, allison, altman, alyssa, amanda, amelia, ana, andersen, anderson, andonov, andrew, andy, angel, angela, anna, annabelle, anthony, archer, aria, arianna, armstrong, ash, asher, ashford, ashley, asimov, aspen, assface, atkins, atkinson, atom, atomic, atticus, aubrey, aubuchon, audrey, austin, autumn, ava, avery

–

B Names

bacon, badass, bailey, baker, banner, bannerman, bannion, barnes, baron, barron, barry, bash, bastard, battosai, battuta, batty, baudoin, becker, bell, bella, ben, benjamin, bennell, bennett, bentley, berry, bert, bery, bill, billie, billy, bilodeau, black, blaise, blake, blaze, bo, bob, bobbi, bobbie, bobby, bond, boob, boobie, boobies, boom, boston, bouman, bowman, bradley, brandon, braun, brayden, brenna, brian, briana, brick, brigner, brock, brodie, brody, brooklyn, brooks, browder, brown, browne, bruce, bryan, bryant, bryn, buffy, bulger, bull, burcham, burgess, burke, burt, butch, butler, buzz

–

C Names

caden, cal, caleb, callaghan, callie, camden, cameron, camilla, campbell, capable, captain, cara, carey, carissa, carnow, carofano, caroline, carson, carter, carver, casey, casserly, castle, catherine, cazz, cerkez, cha, chapin, chappy, charles, charley, charlie, charlotte, chase, cheng, cherise, cherry, cherrybomb, chloe, chopper, chris, christian, christiane, christopher, church, claire, clara, clark, clarke, claw, clemens, clunk, cobb, cobra, cock, cockerham, coffman, cole, colin, collins, colton, combs, conall, connor, cook, cooke, cooper, corey, cormac, corman, cornelius, cornett, corri, corrie, corrine, corvo, corwin, cory, cosgrove, courtenay, cox, coyle, craig, crash, cruz, cullen, cummings, curt, cynthia

–

D Names

d.j., dag, damien, dan, dane, danger, daniel, daniels, danny, darrel, darren, darryl, daryl, dave, david, davis, dawson, deag, death, deb, debb, debbie, deborah, debra, deckard, declan, deitrick, deitsch, dell, denis, dennis, denton, deschain, desousa, deth, dexter, diana, diane, diangelo, dianne, diaz, dick, dimaggio, dinolt, dj, django, dom, domics, dominguez, dominic, don, donald, dong, dongjun, donnie, donny, dorothy, doug, douglas, dragon, draper, dulany, dutch, duval, duvall, dylan

E Names

eagle, east, ed, eddie, eddy, edwards, elaine, elena, eli, eliana, elias, elijah, elisabeth, elizabeth, ella, ellie, elliot, elliott, emil, emile, emily, emma, erectus, eric, erik, erikson, erin, ernest, ernie, eschenbacher, estevanico, ethan, eugene, evan, evans, eve, evelyn, everdeen, everett

F Names

fain, felipe, ferret, fifi, finn, finster, fiona, fisher, flag, flagg, flash, flores, flynn, foster, fox, fragile, francis, franke, frederic, freeman, fronteau, frost, fuck, fucker, fuckface, furiosa, fury

G Names

gabriel, gabriella, gagarin, garcia, gardiner, gary, gavin, gene, genevieve, geoffrey, george, georgia, germano, gerry, gianna, gil, glen, gomez, gonzalez, goose, gordon, graber, grace, grant, gravato, gray, grayson, greco, green, greene, grey, griffin, gryphon, gutierrez, guy

H Names

hackman, hailey, hall, ham, hamilton, hamm, hammer, hammett, hamrick, han, hannah, hans, harden, hardi, harold, harper, harris, harry, haschart, hasenbuhler, hastings, hawk, hawke, hazel, he, henning, henry, herbert, hicks, hill, hines, holly, holmes, hook, hopgood, houle, house, howard, howell, hudson, hughes, humongous, humungus, hyun

I Names

ian, ibn, ilya, imperator, indiana, indy, isaac, isabella, isabelle, isaiah, ist, istvan

J Names

j.p., jack, jackson, jacob, jag, jake, james, jangjoon, jasmine, jason, jay, jayce, jayden, jeff, jeffery, jemison, jen, jenkins, jennifer, jeremiah, jeremy, jerry, jerusalem, jess, jessica, jessie, jet, jim, jimmy, joan, joe, joel, joey, john, johnson, jon, jonathan, jones, jonpaul, jordan, jordyn, joseph, josh, joshua, josiah, jp, juan, julia, julian, juliana, justin

K Names

kaela, kaelyn, kaitlyn, kal, kalel, kal-el, kaneda, karlie, kate, katharine, katherine, katie, katniss, kauffman, kayla, kaylee, keira, kelley, kelly, kelvin, ken, kennedy, kenshin, kevin, kim, king, kirk, knight, krietz, kris, kristine, kuhlmann, kurt, kylie

L Names

lafferty, lamb, lamprecht, lance, landon, lane, laura, lauren, layla, lea, leah, lederer, lee, leia, leif, leo, leon, leslie, levi, lewis, li, liam, lila, liliana, lillian, lily, lincoln, linda, lionheart, lipari, liz, locke, logan, london, loner, long, lopez, losi, lucas, luce, lucy, luke, lundin, lupe, lynda

M Names

maam, mackay, mackenzie, macklin, madeleine, madelyn, madison, mae, makayla, mal, malcolm, mamba, mandi, mandy, marc, marco, marcus, margaret, marge, margie, maria, marie, marji, marjorie, mark, marko, markus, marlowe, marsden, martel, martin, martinez, marty, mary, mason, mat, mateo, matt, matthew, matty, max, maya, mccoy, mcdyer, mcfly, mckay, mcpherson, meagan, means, megan, meister, melody, merriam, mia, micah, michael, michonne, miguel, mikami, mike, mila, miles, miller, mitchell, mohammed, molly, monster, montana, moore, morales, morgan, morgue, morpheus, morris, muck, mudguts, mueller, muhammad, mulder, muldoon, murphy, myers

N Names

-N-, nadia, nancy, nanes, nanni, nardone, nasty, natalia, natalie, natasha, nate, nathan, nathaniel, nazarov, neal, neary, nelson, neo, nesmith, neville, nguyen, nicholas, nico, nipple, noah, nogueira, nolan, noonan, noqueira, nora, norm, norman, north, northup, nourmohammadi, nuclear, nuke, nyhart

O Names

olds, oliver, olivia, ollie, olsen, olson, optical, orgasmo, orin, orion, ortiz, owen, owens

P Names

pagliarulo, palmer, paris, parker, parson, pat, patrick, patty, paul, pely, pendleton, penelope, perez, perry, pete, peter, peterson, peyton, phil, philip, phillips, picard, pickett, pierce, plissken, powell, preacher, price, priest, prince, princess, psycho, puma, python

Q Names

qin, quartermain, quatermass, queen, quinn

R Names

rabil, raed, raf, rafael, ramirez, ramsey, randal, randall, rankin, rapp, ray, raymond, reagan, red, reed, reese, reidicus, reische, rex, reyes, reynolds, ric, ricardo, richard, richards, richardson, rick, ricky, rictus, riddick, ride, riley, ripley, river, rivera, rob, robb, robert, roberts, robinson, rock, rockatansky, rocky, rodriguez, rodriquez, roger, rogers, roland, roman, romanov, romanova, romero, ron, ronald, ronny, rook, rosa, rose, ross, roy, ruby, russell, ryan

S Names

sacagewea, sadie, sage, sally, salvatore, sam, samantha, sammie, sammy, samuel, sanchez, sanders, sandra, sanjuro, sara, sarah, sarse, savannah, sawyer, scarlett, schaefer, scharf, schreiber, schroeder, scott, scully, sears, sebastian, selena, serena, seth, sex, sexy, shane, shannon, shanon, shaun, shawn, shen, shinji, shrike, sidney, singer, sir, skyler, slaughter, slinger, slit, smirnova, smith, snake, snow, solo, solomon, sophia, sophie, south, southie, spade, speer, spider, spike, splendid, spring, springsteen, stark, stef, stella, steph, stephanie, stephen, sterling, steve, steven, steward, stewart, stone, stratton, struthers, stuart, sullivan, summer, sunshine, sweetpea, sydney

T Names

takahashi, tallahassee, tardif, taylor, teare, ted, teddy, teitel, tereshkova, tesla, tetsuo, texas, thom, thomas, thompson, thorn, thorne, tiana, tim, timmy, timothy, tit, tittie, titties, toadie, toast, todd, toecutter, tom, tommy, tonon, tony, torres, tracey, tracy, treadway, trinity, tristan, tuck, turner, tyler

U Names

unbreakable, utting

V Names

valenti, valentina, valentine, valkyrie, vargas, vash, vaughan, vaughn, venkman, vic, vicens, victoria, violet, vivian

W Names

wagner, walker, walton, wanderer, ward, washington, watson, watts, wayne, webb, wells, wes, west, weyland, wez, white, whitey, wikus, will, willem, william, williams, willy, wilson, winter, wisnewski, wood, woodward, wright, wyatt

X Names

xavier

Y Names

yan, yeasting, yojimbo, yorick, young, yuri, yutani

Z Names

zachary, zdana, zed, zenith, zetta, zheng, ziggy, zip, zoe