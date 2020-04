Sony Rolls out Annual Spring Sale onto the PS Store, Check out Everything on Sale Here

Sony has taken to the PS blog to announce and resurface the annual Spring Sale, which features over 600+ deals and sales.

Sony has released the Spring Sale just as we enter the month of the season. Deals and highlights include Hideo Kojima’s latest title, Death Stranding ($29.99), NBA 2K20 ($19.79), and Sony Bend’s Days Gone for $19.99.

However, there are over 600 titles on sale, so there definitely is something for everyone in this sale. Sony’s Spring Sale will go live Wednesday, Arp.1 and will run through the month concluding on Apr.28.

Everything on sale is listed down below:

PS4 Games Title $Sale $Original A FISHERMAN’S TALE 8.99 14.99 A PLAGUE TALE: INNOCENCE 19.99 49.99 A WAY OUT 14.99 29.99 ANTHEM STANDARD EDITION 17.99 59.99 ANTHEM: LEGION OF DAWN EDITION 20.99 69.99 AO INTERNATIONAL TENNIS 14.99 24.99 AO TENNIS 2 35.99 59.99 ARIZONA SUNSHINE 9.99 39.99 ASSASSIN’S CREED III: REMASTERED 15.99 39.99 ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE 29.69 89.99 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY ULTIMATE EDITION 29.99 119.99 BATMAN: ARKHAM COLLECTION 17.99 59.99 BIOSHOCK: THE COLLECTION 11.99 59.99 BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE SPECIAL EDITION 33.49 49.99 BORDERLANDS 3 29.99 59.99 BORDERLANDS: GAME OF THE YEAR EDITION 9.89 29.99 BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION 14.99 59.99 BULLY 8.99 14.99 CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 19.79 59.99 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION 63.99 79.99 CITADEL: FORGED WITH FIRE 19.99 39.99 CODE VEIN 35.99 59.99 CODE VEIN DELUXE EDITION 47.99 79.99 CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION 47.99 79.99 CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED 23.99 39.99 CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED – NITROS OXIDE EDITION 35.99 59.99 CREED: RISE TO GLORY 8.99 29.99 DARK SOULS III 14.99 59.99 DAYS GONE 19.99 39.99 DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION 24.99 49.99 DAYZ 29.99 49.99 DEAD BY DAYLIGHT: SPECIAL EDITION 14.99 29.99 DEAD RISING 2 4.99 19.99 DEATH STRANDING 29.99 59.99 DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION 39.99 79.99 DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS) 19.59 39.99 DIABLO III: ETERNAL COLLECTION 19.79 59.99 DOOM 7.99 19.99 DOOM (1993) 2.99 4.99 DOOM 3 6.99 9.99 DOOM II (CLASSIC) 2.99 4.99 DRAGON BALL FIGHTERZ 14.99 59.99 DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ EDITION 23.74 94.99 DRAGON BALL XENOVERSE 2 8.99 59.99 DRAGON BALL Z: KAKAROT 40.19 59.99 DRAGON BALL Z: KAKAROT DELUXE EDITION 56.94 84.99 DRAGON BALL Z: KAKAROT ULTIMATE EDITION 63.64 94.99 DUNGEONS 3 6.79 39.99 EA SPORTS FIFA 20 23.99 59.99 EA SPORTS FIFA 20 CHAMPIONS EDITION 31.99 79.99 EA SPORTS FIFA 20 ULTIMATE EDITION 39.99 99.99 EA SPORTS UFC 3 13.99 19.99 EAGLE FLIGHT 5.99 19.99 EFOOTBALL PES 2020 LEGEND EDITION 27.99 79.99 EFOOTBALL PES 2020 STANDARD EDITION 19.79 59.99 FALLOUT 4: GAME OF THE YEAR EDITION 23.99 59.99 FAR CRY NEW DAWN 15.99 39.99 FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION 10.49 34.99 FINAL FANTASY XIV ONLINE COMPLETE EDITION 35.99 59.99 GOD EATER 3 23.99 59.99 GOD OF WAR 14.99 19.99 GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION 19.79 29.99 GOD OF WAR III REMASTERED 14.99 19.99 GRAN TURISMO SPEC II 22.49 29.99 GRAND AGES: MEDIEVAL 3.99 39.99 GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION 14.99 29.99 GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS 10.04 14.99 GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY 17.49 34.99 GRAND THEFT AUTO: VICE CITY 8.99 14.99 GRAND THEFT AUTO III 8.99 14.99 GREEDFALL 24.99 49.99 HASBRO FAMILY FUN PACK 11.99 39.99 HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION 14.99 59.99 HITMAN HD ENHANCED COLLECTION 17.99 59.99 JOB SIMULATOR 12.99 19.99 JOURNEY TO THE SAVAGE PLANET 17.99 29.99 JUMP FORCE 20.99 59.99 JUMP FORCE – DELUXE EDITION 31.49 89.99 JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION 34.99 99.99 JUST CAUSE 4 – COMPLETE EDITION 20.99 69.99 JUST CAUSE 4: RELOADED 13.99 39.99 JUST DANCE 2020 19.99 39.99 KILLZONE SHADOW FALL 5.99 19.99 KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE 29.99 99.99 KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX 19.99 49.99 KINGDOM HEARTS III 17.99 59.99 L.A. NOIRE 19.99 39.99 LAYERS OF FEAR 2 14.99 29.99 LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION 37.49 74.99 LEGO HARRY POTTER COLLECTION 5.99 19.99 LEGO JURASSIC WORLD 5.99 19.99 LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 7.99 19.99 LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION 11.99 29.99 MAFIA III 9.99 39.99 MANHUNT 8.99 14.99 MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – DELUXE EDITION 17.99 59.99 MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE – STANDARD EDITION 9.99 39.99 MAX PAYNE 8.99 14.99 METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE 5.99 19.99 METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN 3.99 19.99 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR 19.99 49.99 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION 23.99 59.99 MONOPOLY FAMILY FUN PACK 5.99 19.99 MONOPOLY PLUS 4.49 14.99 MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3 41.99 59.99 MONSTER ENERGY SUPERCROSS 3 – SPECIAL EDITION 55.99 79.99 MORTAL KOMBAT 11 23.99 59.99 MORTAL KOMBAT 11 PE + INJUSTICE 2 LE – PREMIER FIGHTER 35.99 119.99 MORTAL KOMBAT 11 PREMIUM EDITION 35.99 89.99 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM LEGACY 17.49 69.99 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY 19.99 39.99 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO 12.49 49.99 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER 8.99 59.99 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION 20.69 89.99 NBA 2K PLAYGROUNDS 2 7.49 29.99 NBA 2K20 19.79 59.99 NBA 2K20 DIGITAL DELUXE 26.39 79.99 NBA 2K20 LEGEND EDITION 32.99 99.99 NEED FOR SPEED HEAT 29.99 59.99 NEED FOR SPEED HEAT DELUXE EDITION 34.99 69.99 NHL 20 23.99 59.99 NHL 20 DELUXE EDITION 27.99 69.99 NHL 20 ULTIMATE EDITION 31.99 79.99 NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – DELUXE EDITION 27.19 79.99 NO MAN’S SKY 22.49 49.99 PALADINS CHAMPIONS PACK 19.49 29.99 PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE 19.99 39.99 POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID 11.99 19.99 POWER RANGERS: BATTLE FOR THE GRID – COLLECTOR’S EDITION 23.99 39.99 PRISON BOSS VR 12.99 19.99 PROJECT CARS 2 8.99 59.99 PROJECT CARS 2 DELUXE EDITION 13.49 89.99 PROTOTYPE BIOHAZARD BUNDLE 12.49 49.99 PROTOTYPE 2 7.99 39.99 RAILWAY EMPIRE 11.99 39.99 RAW DATA 11.99 39.99 RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION 39.99 99.99 RED DEAD REVOLVER 8.99 14.99 RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY 11.99 29.99 RIDE 3 14.99 49.99 ROCKET LEAGUE 9.99 19.99 RUGBY 20 29.99 49.99 SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION 19.79 59.99 SID MEIER’S CIVILIZATION VI 38.99 59.99 SOULCALIBUR VI 14.99 59.99 SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION 26.99 89.99 STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER 35.99 59.99 STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION 41.99 69.99 SUDDEN STRIKE 4 9.89 29.99 SUDDEN STRIKE 4: COMPLETE COLLECTION 12.99 49.99 SUPER BOMBERMAN R 9.99 39.99 SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET 9.99 39.99 TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION 19.99 49.99 TEKKEN 7 9.99 49.99 TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION 24.99 99.99 TENNIS WORLD TOUR 11.99 59.99 TENNIS WORLD TOUR – LEGENDS EDITION 20.24 74.99 TENNIS WORLD TOUR: ROLAND-GARROS EDITION 21.99 54.99 TERRARIA: PS4 EDITION 5.99 19.99 TETRIS EFFECT 19.99 39.99 THE CREW 2 14.99 49.99 THE CREW 2 DELUXE EDITION 17.99 59.99 THE CREW 2 GOLD EDITION 26.99 89.99 THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN 14.99 29.99 THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR (2019) 16.49 49.99 THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR UPGRADE 13.19 39.99 THE ELDER SCROLLS ONLINE: ELSWEYR COLLECTOR’S EDITION (2019) 23.09 69.99 THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION 13.99 39.99 THE GOLF CLUB 2 2.99 29.99 THE LAST OF US REMASTERED 14.99 19.99 THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME 15.99 39.99 THE OUTER WORLDS 40.19 59.99 THE SURGE 2 29.99 59.99 THE WARRIORS 8.99 14.99 THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION 14.99 49.99 TOKYO GHOUL:RE [CALL TO EXIST] 29.99 59.99 TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT ULTIMATE EDITION 39.59 119.99 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION 35.99 119.99 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION 31.99 79.99 TRIALS RISING 7.49 24.99 TRIALS RISING GOLD EDITION 11.99 39.99 TRINE 4: THE NIGHTMARE PRINCE 14.99 29.99 TRIVIAL PURSUIT LIVE! 5.99 14.99 TROVER SAVES THE UNIVERSE 20.99 29.99 TWO POINT HOSPITAL 29.99 39.99 UNCHARTED: THE LOST LEGACY 14.99 19.99 UNO 4.99 9.99 UNTIL DAWN 9.99 19.99 VACATION SIMULATOR 23.99 29.99 VAMPYR 14.99 59.99 WARHAMMER CHAOSBANE 23.99 59.99 WARHAMMER: VERMINTIDE 2 14.99 29.99 WARHAMMER: VERMINTIDE 2 – ULTIMATE EDITION BUND… 24.74 54.99 WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION 22.49 89.99 WRC 8 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 29.99 49.99 WRECKFEST 27.99 39.99 WRECKFEST DELUXE EDITION 38.99 59.99 WWE 2K20 19.79 59.99 YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE 14.99 19.999

The massive Spring Sale does not only include video game deals, but there will also be a handful of movie sales that you can check out here. Deals on films like Joker and Jojo Rabbit highlight the sales.

What will you be picking up from this massive Spring Sale?

Source: PS Blog