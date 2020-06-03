Sony ‘Days of Play’ Sale Returns to the PlayStation Store; Now Live Until June 17
Sony has taken to the PS Blog to unveil the return of Days of Play Sale, which discounts a slew of PS4 video games.
Announced on the PS Blog, the Days of Play Sale is now live and offers a handful of discounts including Death Stranding ($23.99), Days Gone ($14.79), God of War ($14.99), and Uncharted 4: A Thief’s End ($9.99) all for a discounted price. However, discounts don’t stop at PS4 exclusives. A variety of Triple-A titles are on sale as well including DOOM Eternal ($38.99), Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ($19.79), and much more.
Check out down below which other titles will be on sale:
- A PLAGUE TALE: INNOCENCE
- ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
- ANCESTORS: THE HUMANKIND ODYSSEY
- APEX LEGENDS – BLOODHOUND EDITION
- APEX LEGENDS – LIFELINE AND BLOODHOUND DOUBLE PACK
- APEX LEGENDS – LIFELINE EDITION
- APEX LEGENDS – OCTANE EDITION
- ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – ULTIMATE EDITION
- ASTRO BOT RESCUE MISSION
- BATTLEFIELD V
- BIOSHOCK: THE COLLECTION
- BLACK DESERT DELUXE EDITION
- BLACK DESERT STANDARD EDITION
- BLACK DESERT ULTIMATE EDITION
- BLACK DESERT – 1,000 PEARLS
- BLACK DESERT – 10,000 PEARLS
- BLACK DESERT – 2,000 PEARLS
- BLACK DESERT – 3,000 PEARLS
- BLACK DESERT – 6,000 PEARLS
- BLOOD & TRUTH
- BORDERLANDS 2 VR
- BORDERLANDS 3
- BRAVO TEAM
- CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION
- CODE VEIN
- CONCRETE GENIE
- CONCRETE GENIE DIGITAL DELUXE EDITION
- CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION
- CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
- DARK SOULS III
- DARK SOULS III – DELUXE EDITION
- DAYS GONE
- DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
- DEATH STRANDING
- DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
- DESTINY 2: FORSAKEN
- DESTINY 2: SHADOWKEEP
- DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
- DOOM ETERNAL STANDARD EDITION
- DOOM ETERNAL DELUXE EDITION
- DRAGON BALL FIGHTERZ
- DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS
- DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 2
- DREAMS
- DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION
- EA SPORTS FIFA 20
- FALLOUT 76: RAIDERS CONTENT BUNDLE
- FALLOUT 76: SETTLERS CONTENT BUNDLE
- FALLOUT 76: TRICENTENNIAL PACK
- FALLOUT 76: WASTELANDERS DELUXE EDITION
- FAR CRY NEW DAWN
- FARPOINT
- FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS
- GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION
- GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
- GRAN TURISMO SPORT SPEC II
- HITMAN 2
- HITMAN 2 – EXPANSION PASS
- HITMAN 2 – GOLD EDITION
- HUNT: SHOWDOWN
- JUMP FORCE
- L.A. NOIRE
- LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
- LEGO WORLDS
- MADDEN NFL 20
- MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION
- MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS
- MEDIEVIL
- MEDIEVIL DIGITAL DELUXE EDITION
- METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE
- METRO EXODUS
- MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
- MLB THE SHOW 20
- MLB THE SHOW 20 DIGITAL DELUXE EDITION
- MLB THE SHOW 20 MVP EDITION
- MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
- MONSTER HUNTER: WORLD
- MORTAL KOMBAT 11
- NEED FOR SPEED HEAT
- NHL 20
- NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM
- OVERWATCH LEGENDARY EDITION
- PERSONA 5 ROYAL
- PERSONA 5 ROYAL DELUXE EDITION
- PERSONA 5 ROYAL ULTIMATE EDITION
- PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- PREDATOR: HUNTING GROUNDS
- PREDATOR: HUNTING GROUNDS DIGITAL DELUXE EDITION
- RATCHET & CLANK
- RED DEAD REDEMPTION 2
- RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION
- RESIDENT EVIL 2
- RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK
- RESIDENT EVIL 3
- RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
- SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION
- SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION EXTRA CONTENT
- SID MEIER’S CIVILIZATION VI
- SOULCALIBUR VI
- STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
- STREET FIGHTER V
- SUPERHOT
- SUPERHOT VR
- TEKKEN 7
- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
- THE ELDER SCROLLS ONLINE
- THE LAST OF US REMASTERED
- THE OUTER WORLDS
- THE SIMS 4
- THE SIMS 4 BUNDLE – SEASONS, JUNGLE ADVENTURE, SPOOKY STUFF
- THE WITCHER 3: WILD HUNT
- TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT
- TOM CLANCY’S THE DIVISION 2
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION
- TROPICO 6
- UNCHARTED 4: A THIEF’S END
- UNCHARTED: THE LOST LEGACY
- VAMPYR
In addition, a 12-month subscription to Sony’s PS Plus membership is also discounted and will cost $41.99 on Amazon. This discount comes with Sony’s Days of Play sale which discounts a variety of PlayStation products from different retailers.
To check out the full list of video games on sale, you can check the official PlayStation Store to see if the game you have been eyeing is finally on sale. Sony’s Days of Play sale is now live starting today, June 3rd, 2020 and will run through and conclude on June 17, 2020.
What are your thoughts on this new sale? Let us know in the comments down below which titles will you be picking up. Be sure to stay right here at Gameranx for the latest gaming news releasing.
Source: PS Blog